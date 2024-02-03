انس جابر تشارك خلال الاسبوع المقبل في بطولة ابوظبي ضمن منافسات الفردي والزوجي

تشارك لاعبة التنس التونسية انس جابر خلال الاسبوع القادم في بطولة ابوظبي ذات 500 نقطة والتي تقام على ملاعب ذات ارضية صلبة بمجموع جوائز مالية قدرها 922573 الف دولار امريكي.
وستدخل انس جابر البطولة مباشرة من الجدول الرئيسي مستفيدة من تصنيفها العالمي المتقدم في ترتيب لاعبات التنس المحترفات بوصفها صاحبة المركز السادس. كما ستخوض انس جابر منافسات الزوجي الى جانب اليابانية نعومي اوساكا صاحبة المركز 759 عالميا والمتوجة سابقا في منافسات الفردي باربعة القاب غراند سلام بين 2018 و2021 (2 في استراليا المفتوحة و2 في امريكا المفتوحة).
وكانت انس جابر خرجت في اخر ظهور لها على ملاعب الكرة الصفراء من الدور الثاني لبطولة استراليا المفتوحة للتنس بعد خسارتها امام الروسية ميرا اندريفا.
وستدخل انس جابر البطولة مباشرة من الجدول الرئيسي مستفيدة من تصنيفها العالمي المتقدم في ترتيب لاعبات التنس المحترفات بوصفها صاحبة المركز السادس. كما ستخوض انس جابر منافسات الزوجي الى جانب اليابانية نعومي اوساكا صاحبة المركز 759 عالميا والمتوجة سابقا في منافسات الفردي باربعة القاب غراند سلام بين 2018 و2021 (2 في استراليا المفتوحة و2 في امريكا المفتوحة).
وكانت انس جابر خرجت في اخر ظهور لها على ملاعب الكرة الصفراء من الدور الثاني لبطولة استراليا المفتوحة للتنس بعد خسارتها امام الروسية ميرا اندريفا.
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