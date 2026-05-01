الرابطة الثانية: تعيينات حكام الجولة 25 (المجموعة الثانية)

تُجرى مباريات الجولة الخامسة والعشرين لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، الخاصة بالمجموعة الثانية، يوم السبت 2 ماي 2026، انطلاقًا من الساعة الرابعة بعد الظهر (16:00).

تعيينات الحكام

* ملعب فرحات حشاد بأريانة
جمعية أريانة – قوافل قفصة
الحكم: خليل الهرمي


* ملعب قربة
النادي القربي – نسر جلمة
الحكم: أمير العيادي

* ملعب الطويهري بجندوبة
جندوبة الرياضية – سبورتينغ المكنين
الحكم: نزار الرياحي

* ملعب قصور الساف
اتحاد قصور الساف – القلعة الرياضية
الحكم: نبيل الهمداني

* ملعب بئر الحفي
أولمبيك سيدي بوزيد – أمل بوشمة
الحكم: مالك ماشة

* ملعب قابس
الملعب القابسي – تقدم ساقية الدائر
الحكم: أمير الوصيف

* ملعب الرديف
هلال الرديف – مستقبل القصرين
الحكم: وائل المصباحي
