I Gamla stan i Tunis: Sveriges justitieminister inviger minnestavla på platsen för det tidigare svenska generalkonsulatet

Publié le Vendredi 01 Mai 2026 - 18:15
      
Sveriges justitieminister Gunnar Strömmer invigde, under sitt officiella besök i Tunisien, en minnestavla i Gamla stan i huvudstaden som markerar den historiska platsen för det tidigare svenska generalkonsulatet (1738–1883). Platsen betraktas som ett landmärke som återspeglar de djupa och långvariga relationerna mellan de två vänskapliga länderna genom århundradena.

I ett pressmeddelande som publicerades i dag, fredag, uppgav Sveriges ambassad i Tunis att detta historiska ögonblick, med stark symbolik och inom ramen för firandet av 70 år av diplomatiska relationer mellan Tunisien och Sverige, förenar minne, historia och diplomati. Det understryker även styrkan i partnerskapet mellan de två länderna och dess framtida perspektiv.


Ambassaden tillade att arkivdokument visar att byggandet av det svenska generalkonsulatet 1738 följdes noggrant av den dåvarande svenske konsuln Olof Rönling, som ägnade särskild uppmärksamhet åt alla projektets faser och lät hämta byggmaterial från norra Europa, vilket tydligt speglar betydelsen av denna diplomatiska institution.


Man framhöll också att denna symboliska händelse ägde rum i närvaro av statssekreteraren hos utrikesministern med ansvar för migration och tunisier utomlands, Mohamed Ben Ayed, samt Tunisborgmästaren Imed Boukhris.

