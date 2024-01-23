الديوان الوطني للبريد يطلق مناظرة لاختيار تصاميم لاعتمادها في إصدارات الطوابع البريدية

اطلق الديوان الوطني للبريد مناظرة لاختيار تصاميم لاعتمادها في إصدارات الطوابع البريدية في إطار تنفيذ البرنامج السنوي لإصدارات الطوابع البريدية لسنة .2024

ويعلم الديوان الوطني للبريد الرسامين والمصمّمين وذوي الاختصاص أنّ مواضيع التصاميم تتمحور حول المحاور التالية :الحرف التقليدية التونسية ,البيئة والتنمية المستدامة ,البريد الاورومتوسطي: الرياضة في البحر الابيض المتوسط, حيوانات مهددة بالانقراض ,مدينة العلوم واخيرا النظم الزراعية المبتكرة في واحة قفصة وحدائق دجبة العليا بباجة وزراعات الرملي بغار الملح بولاية بنزرت.

وستسند لاصحاب التصاميم التي سيتم اختيارها من قبل اللجنة المكلفة باختيار تصاميم الطوابع البريدية جوائز مالية على النحو التالي:

الجائزة الاولى: 2000 دينار



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الجائزة الثانية: 1250 دينار

الجائزة الثالثة:900 دينار

الجائزة الرابعة: 600 دينار