زغوان: برمجة حوالي 2000 هكتار لزراعة الخضروات الفصلية وتزويد السوق خلال شهر رمضان والصائفة القادمة (المندوب الجهوي للفلاحة )

يستعد فلاحو ولاية زغوان، للانطلاق في زراعة الخضروات الفصلية لضمان تزويد السوق خلال شهر رمضان والصائفة القادمة، حيث تساهم الولاية في تزويد السوق الداخلية بالخضروات بجميع أنواعها بنسبة كبيرة، نظرا لطابعها الفلاحي المتميز وتجربة فلاحيها في هذا المجال، وما يتوفر فيها من إمكانيات طبيعية مكنتها من تطوير مساحات هذه الزراعات.



وأفاد المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية فيصل قطعة صحفي "وات" بأن المساحة المبرمجة لهذه الزراعات قدرت بحوالي 2000 هكتار منها 1400 هكتار بمعتمدية الناظور، خصصت جميعها لزراعة 500 هكتار من الطماطم و150 هكتارا من البطاطا و400 هكتار من الفلفل و260 هكتارا من القرعيات و350 هكتارا من الخضروات الورقية إلى جانب مساحات من الفول والجلبان.

وأضاف أن إنتاج الخضروات الشتوية أو ما تعرف بالزراعات آخر فصلية والممتدة على مساحة 1100 هكتار، قدر بحوالي 23 ألف طن من الجزر والفول والبصل والجلبان والبسباس، وذلك بالإضافة إلى إنتاج ما يقارب 10 آلاف طن من الخضروات الورقية، واكد حرص مصالح المندوبية على متابعة منع زراعة الخضر المستهلكة كثيرا للمياه بالمناطق السقوية العمومية، ودعوة الفلاحين إلى تخصيصها لري الحبوب والأعلاف والزياتين والأشجار المثمرة

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