طائرة - الكأس الممتازة (أكابر و كبريات) يوم السبت 13 جانفي برادس

اعلنت الجامعة التونسية للكرة الطائرة ان مباراة الكاس الممتازة للموسم الرياضي 2022-2023 لصنفي الاكابر والكبريات ستقام يوم السبت 13 جانفي الجاري بقاعة بوهيمة برادس.



وافادت الجامعة على صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي انه تقرر اطلاق اسم المرحوم حسين بلخوجة على نسخة الكاس الممتازة لموسم الرياضي 2022-2023 اعترافا بجليل الخدمات التي قدمها المرحوم للكرة الطائرة التونسية طيلة مسيرته الرياضية.

ويعد المرحوم حسين بلخوجة الشهير ب(زيزي) الاب الروحي للكرة الطائرة التونسية واللاعب والمدرب السابق للمنتخب التونسي والترجي الرياضي والمدير الفني الوطني السابق للجامعة التونسية للكرة الطائرة



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وفي ما يلي البرنامج

الكاس الممتازة :

السبت 13 جانفي 2024

قاعة بوهيمة - رادس

كبريات (س14)

النادي النسائي بقرطاج – النادي الصفاقسي

اكابر(س 16)

الترجي الرياضي – النجم الساحلي