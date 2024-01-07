دورة تدرييبة في مجال مواصفات الجودة لمستحضرات التجميل لفائدة إطارات من القطاعين العمومي والخاص

استفاد زهاء 15 إطارا من القطاعين العمومي والخاص بتكوين حول المواصفات الأوروبية المعتمدة في مجال مستحضرات التجميل والعناية الشخصية امنتها الوكالة الألمانية للتعاون الدولي.



وسيرافق المتكونون من جهتهم المؤسسات الناشطة في مجال مستحضرات التجميل والعناية الشخصية الى جانب اعدادها للحصول على شهادة المواصفات "ايزو 22716" والتي ترمي الى ضمان سلامة وجودة مستحضرات التجميل على أسس ضوابط موحدة وشفافة.





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وتتضمن مواصفة ايزو 22716 محددات خاصة تتعلق بتصنيع مستحضرات التجميل ومراقبتها وخزنها ونقلها.



وتعلقت الدورة التدريبية بـ"التشريع الخاص بمستحضرات التجميل في أوروبا " وهو الاطار الرئيسي المنظم لقطاع مستحضرات التجميل في السوق الأوروبية الى جانب مواصفة "ايزو 22716" و "التدقيق الداخلي وفق المواصفة "ايزو 19011" التي ترسي توجيهات تدقيق منظومات التصرف علاوة على "منهجيات التواصل".



وارتكزت الدورة على منهجيات التعلم التي تراوح بين النظري والتطبيقي عبر تقمص الأدوار وتمارين محاكاة بهدف توفير فرص استيعاب اكثر للمحتوى من قبل المستفيدين.



وتنصهر هذه الدورة التكوينية في اطار مشروع "النمو النوعي للتشغيل" الذي وضعته الوكالة الألمانية للتعاون الدولي للفترة 2022 - 2026 بالشراكة مع وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، وفق المصدر ذاته.



ويموّل هذا المشروع من طرف الاتحاد الأوروبي والوزارة الألمانية الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية ضمن برنامج دعم التنافسية والصادرات. ويرمي الى دعم قدرات المؤسسات على الاندماج ضمن سلاسل التزويد والنهوض بالقدرات التصديرية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة والتأقلم مع التطورات التي تشهدها السوق الأوروبية.



وقد واجهت تونس في العشرية الأخيرة العديد من التحديات لتعصير أسسها الصناعية، رغم التنوع الظاهر، حسب ما بينه المصدر ذاته الذي تابع موضحا ان الإصلاحات الهيكلية الضرورية لنمو اقتصادي مستدام ولإرساء سياسات تتركز على الجودة لم يتم ارساؤها. كما ان متطلبات المقتنين الدوليين بشان توفير منتوجات ذات جودة ومستدامة تنامت وهو ما يسلط ضغطا إضافيا على المؤسسات.





