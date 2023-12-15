في غداء عمل مع كبار المسؤولين السويسريين : وزير الخارجية يستعرض المزايا التفاضلية لتونس واصلاحاتها الاقتصادية

استعرض وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار، خلال غداء عمل جمعه أمس الخميس ببارن (جينيف)، مع سامي كبار المسؤولين السويسريين وممثلي القطاع الخاص بسويسرا، الإصلاحات التي أقرّتها الحكومة التونسية من أجل انتعاشة الإقتصاد، وتدعيم تموقع البلاد كخيار استراتيجي للإستثمارات الخارجية المباشرة بالمنطقة.



وأبرز الوزير في هذا السياق، المزايا التفاضلية لتونس، داعيا الفاعلين الإقتصاديين السويسريين إلى استغلال فرص الإستثمار والتبادل التجاري التي يوفرها الموقع التونسي، وفق بلاغ صادر عن وزارة الخارجية.





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من جهتهم، عبّر الفاعلون الاقتصاديون السويسريون عن اهتمامهم بتنمية شراكات مع تونس، نظرا لتنوع اقتصادها والتأهيل العالي لمواردها البشرية، معربين عن عزمهم الإستفادة من فرص الأعمال بتونس، لا سيّما في مجالات التبادل التجاري والسياحة.



ويضم وفد كبار المسؤولين السويسريين وممثلي القطاع الخاص بسويسرا بالخصوص، رئيس بلدية بارن ومديرين عامين بكتابة الدولة للإقتصاد وكتابة الدولة للهجرة وبمنظمة الأعراف بسويسرا "EconomieSuisse"

و بـ"Swiss Global Enterprise"، وبدائرة الأعمال سويسرا-إفريقيا وبغرفة التجارة والصناعة التونسية السويسرية، بالإضافة إلى ممثلي الهياكل التونسية بسويسرا.



ويندرج غداء العمل، في إطار زيارة العمل التي أدّاها وزير الشؤون الخارجية إلى جنيف من 11 إلى 14 ديسمبر الجاري.

