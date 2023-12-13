الشركة الألمانية " ب س ز الإلكترونية" تفتتح وحدتها الرابعة بالمنطقة الصناعية غزالة بولاية بنزرت في جانفي 2024

تفتتح الشركة الألمانية " ب س ز الإلكترونية" المتخصصة في صناعة الكابلات الكهربائية والهاتفية وحدتها الرابعة بالمنطقة الصناعية بمعتمدية غزالة بولاية بنزرت في جانفي 2024.



وأوضح ممثلو الشركة، أن هذه الوحدة، التي سيتم تركيزها على قطعة أرض تبلغ مساحتها 20 ألف متر مربع، ستمكن من خلق 3 آلاف موطن شغل في غضون ثلاث سنوات، وذلك خلال جلسة عمل عقدت، أمس الثلاثاء، بين كل من المدير العام لوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، جلال الطبيب والمدير العام للوكالة العقارية الصناعية، قيس الماجري والمسؤول عن الشركة الألمانية بتونس، بشير اللبان.





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تجدر الإشارة إلى أن مجموعة " ب س ز الإلكترونية" الألمانية، الرائدة عالميا، متخصصة في تصنيع أحزمة الكابلات للمعدات الصناعية. وتصنع الشركة 80 بالمائة من إنتاجها العالمي في تونس، وفق وكالة النهوض بالاستثمارات الخارجية. وتمتلك الشركة ثلاث وحدات تم تركيزها في جهة الساحل وتشغل 1800 شخص.

