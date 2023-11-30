أعضاء مجلس نواب الشعب يشرعون في مناقشة ميزانية وزارة الشؤون الثقافية لسنة 2024

شرع أعضاء مجلس نواب الشعب، صباح اليوم الخميس، في مناقشة الميزانية المرصودة لوزارة الشؤون الثقافية لسنة 2024.

وضُبطت الميزانية المرصودة لهذه الوزارة بنحو 414.3 مليون دينار مقابل 395 مليون دينار سنة 2023 أي بزيادة قدرت بحوالي 19.3 مليون دينار.



وتبلغ ميزانية وزارة الشؤون الثقافية 0.69% من إجمالي الاعتمادات المرصودة لمختلف الوزارات التونسية والمقدرة بنحو 59.805 مليار دينار.



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وتتوزع نفقات وزارة الشؤون الثقافية إلى أربعة برامج خصوصية نفقات برامج الفنون (55,607 ألف دينار) ونفقات برنامج الكتاب والمطالعة (32,510 ألف دينار) ونفقات برنامج العمل الثقافي (70,704 ألف دينار) ونفقات برنامج التراث (78,151) ألف دينار، إلى جانب نفقات برنامج القيادة والمساندة (177,328 ألف دينار).



وتتوزع نفقات وزارة الشؤون الثقافية إلى أربعة برامج خصوصية نفقات برامج الفنون (55,607 ألف دينار) ونفقات برنامج الكتاب والمطالعة (32,510 ألف دينار) ونفقات برنامج العمل الثقافي (70,704 ألف دينار) ونفقات برنامج التراث (78,151) ألف دينار، إلى جانب نفقات برنامج القيادة والمساندة (177,328 ألف دينار).