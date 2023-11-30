Babnet

أعضاء مجلس نواب الشعب يشرعون في مناقشة ميزانية وزارة الشؤون الثقافية لسنة 2024

Publié le Jeudi 30 Novembre 2023 - 10:41 قراءة: 0 د, 33 ث
      
شرع أعضاء مجلس نواب الشعب، صباح اليوم الخميس، في مناقشة الميزانية المرصودة لوزارة الشؤون الثقافية لسنة 2024.
 وضُبطت الميزانية المرصودة لهذه الوزارة بنحو 414.3 مليون دينار مقابل 395 مليون دينار سنة 2023 أي بزيادة قدرت بحوالي 19.3 مليون دينار. 
 
وتبلغ ميزانية وزارة الشؤون الثقافية 0.69% من إجمالي الاعتمادات المرصودة لمختلف الوزارات التونسية والمقدرة بنحو 59.805 مليار دينار.
...

 
وتتوزع نفقات وزارة الشؤون الثقافية إلى أربعة برامج خصوصية نفقات برامج الفنون (55,607 ألف دينار) ونفقات برنامج الكتاب والمطالعة (32,510 ألف دينار) ونفقات برنامج العمل الثقافي (70,704 ألف دينار) ونفقات برنامج التراث (78,151) ألف دينار، إلى جانب نفقات برنامج القيادة والمساندة (177,328 ألف دينار).



تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 277946


babnet

All news...

Toutes les news...
Mosaique FM live
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


Hashtag Media

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*