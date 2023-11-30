المجيدي: الشركة التونسية للسكك الحديدية تخطط لنقل 2 مليون طن من الفسفاط خلال 2023 في اطار مقاربة استراتيجية

اكد وزير النقل ربيع المجيدي، ان الشركة التونسية للسكك الحديدية تلعب دورا استراتيجيا في نقل الفسفاط حيث تم نقل مليون و 400 الف من الفسفاط من مواقع الانتاج الى الموانئ وتخطط لبلوغ 2 مليون طن من الفسفاط سنة 2023 .
واكد المجيدي، في اجابته على اسئلة النواب خلال جلسة عامة ناقشت ميزانية النقل، ان احد خطوط مشروع الخط الحديدي السريع دخل طور العمل بما مكن من بلوغ جهة سيدي حسين - بوقطفة، من وسيلة نقل حديثة بطاقة استيعاب كبيرة بزمن رحلة يقدر بنحو 14 دقيقة وهي تجربة تعمل الوزارة على استكمالها من خلال تنفيذ الخط " د" وقد تم توفير 4 قطارات للعمل على هذه الشبكات.
واكد المجيدي، في اجابته على اسئلة النواب خلال جلسة عامة ناقشت ميزانية النقل، ان احد خطوط مشروع الخط الحديدي السريع دخل طور العمل بما مكن من بلوغ جهة سيدي حسين - بوقطفة، من وسيلة نقل حديثة بطاقة استيعاب كبيرة بزمن رحلة يقدر بنحو 14 دقيقة وهي تجربة تعمل الوزارة على استكمالها من خلال تنفيذ الخط " د" وقد تم توفير 4 قطارات للعمل على هذه الشبكات.
واشار المجيدي ، في سياق متصل، الى ان تطوير النقل الحديدي واطلاق شبكات ستتيح توظيف الحافلات المستعملة على هذه الخطوط الى خطوط اخرى .
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