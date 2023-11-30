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المجيدي: الشركة التونسية للسكك الحديدية تخطط لنقل 2 مليون طن من الفسفاط خلال 2023 في اطار مقاربة استراتيجية

Publié le Jeudi 30 Novembre 2023 - 07:12 قراءة: 0 د, 39 ث
      
اكد وزير النقل ربيع المجيدي، ان الشركة التونسية للسكك الحديدية تلعب دورا استراتيجيا في نقل الفسفاط حيث تم نقل مليون و 400 الف من الفسفاط من مواقع الانتاج الى الموانئ وتخطط لبلوغ 2 مليون طن من الفسفاط سنة 2023 .

واكد المجيدي، في اجابته على اسئلة النواب خلال جلسة عامة ناقشت ميزانية النقل، ان احد خطوط مشروع الخط الحديدي السريع دخل طور العمل بما مكن من بلوغ جهة سيدي حسين - بوقطفة، من وسيلة نقل حديثة بطاقة استيعاب كبيرة بزمن رحلة يقدر بنحو 14 دقيقة وهي تجربة تعمل الوزارة على استكمالها من خلال تنفيذ الخط " د" وقد تم توفير 4 قطارات للعمل على هذه الشبكات.

...

واشار المجيدي ، في سياق متصل، الى ان تطوير النقل الحديدي واطلاق شبكات ستتيح توظيف الحافلات المستعملة على هذه الخطوط الى خطوط اخرى .



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