سبل تطوير رياضة التنس في تونس محور لقاء بين وزير الخارجية والرئيس الجديد للكنفدرالية الإفريقية للتنس

مثلت النجاحات التي عرفتها رياضة التنس التونسية على المستوى القاري والدولي، وسبل تطويرها خاصة فيما يتعلق بالبنية التحتية، والعمل على رفع التحدّيات الماثلة أمامها، أبرز محاور اللقاء الذي جمع اليوم الإثنين وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار بالرئيس الجديد للكنفدرالية الإفريقية للتنس جون كلود تالون، بمقر الوزارة.



وأكد الوزير خلال اللقاء، أهمية دور الدبلوماسية الرياضية التونسية في إشعاع صورة تونس والتعريف بقدراتها على المستوى الرياضي والسياحي، مبرزا حرص الدولة على العناية بالرياضة على مختلف الأصعدة، ومزيد الارتقاء بها وبدوها الاقتصادي والاجتماعي.





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كما أعرب عن استعداد الوزارة وهياكلها لدعم الجهود التي تبذلها الجامعة التونسية للتنس والكنفدرالية الإفريقية للتنس من أجل تطوير رياضة التنس على المستوى الوطني والقاري.



من جهتهم، استعرض الضيوف أهم المشاريع والبرامج التي تعتزم الكنفدرالية الإفريقية للتنس تنفيذها بتونس أو بالدول الإفريقية الأخرى، للنهوض بهذه الرياضة وتعزيز شعبيتها ومكانتها.



وكان الرئيس الجديد للكنفدرالية الإفريقية للتنس، مصحوبا بالرئيس السابق للكنفدرالية طارق الشريف، وبرئيسة الجامعة التونسية للتنس وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للتنس سلمى المولهي القيزاني.



وأشارت الوزارة في بلاغها، الى أن اللقاء يندرج في إطار تقديم الرئيس الجديد للكنفدرالية الإفريقية للتنس، التي يوجد مقرها بتونس.