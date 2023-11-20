رئيس وحدة الاعلام بالمحكمة الادارية: "رفض اغلب الطعون المقدمة في نطاق نزاعات الترشّح لانتخابات المجالس المحليّة "

افاد القاضي الاداري ورئيس وحدة الاعلام والاتصال بالمحكمة الادارية فيصل بوقرة انه تم رفض اغلب الطعون، شكلا او اصلا، المقدمة الى الدوائر الابتدائيّة الجهويّة والمركزيّة للمحكمة الادارية والتي تعهّدت بها في نطاق نزاعات الترشّح لانتخابات المجالس المحليّة لسنة 2023 في طورها الأوّل من التّقاضي، مع قبول طعن وحيد تعلق بترتيب مرشح



واشار فيصل بوقرة في تصريح اليوم الاثنين الى وكالة تونس افريقيا للانباء ان الطعون وعددها 57، توزعت بين 38 طعنا في الدوائر الجهوية للمحكمة و19 طعنا في الدوائرالمركزية مضيفا انه تم رفض 55 ملفا اصلا او شكلا .





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واوضح القاضي الاداري انه تم رفض 49 ملف طعن شكلا وعدم قبول الصفة في قضية وحيدة، الى جانب تسجيل طرح قضية في 4 ملفات اي تخلي المدعي عن الاجراءات المتعلقة بطعنه، ورفض ملف اصلا

واوضح فيصل بوقرة انه تم اصدار قرار وحيد حول قبول طعن في قضية تعلقت بالغاء جزئي لقرار هيئة الانتخابات حول ترتيب مترشح والاذن باعادة ترتيبه في قائمة المترشحين، في حين مازالت قضية في مرحلة جلسة مرافعة مبرمجة اليوم الاثنين



وبين انه من المنتظر ان يتم اليوم الانتهاء من تبليغ الاحكام الابتدائية للمعنيين ليتمكنوا من تقديم طعونهم لدى الدوائرالاستئنافية مشيرا الى ان هذه الدوائر بدات في تلقي هذه الطعون منذ 17 نوفمبرمؤكدا ان الادارة المركزية للمحكمة الادارية تلقت الى حدود صباح اليوم الاثنين، 3 طعون استئنافية التي تم تبليغ الاطراف المعنية بها.



يشار الى ان روزنامة الانتخابات المجالس المحلية تنص على الاعلان عن القائمة النهائية للمترشحين وبعد انقضاء الطعون في اجل لا يتجاوز يوم الثلاثاء 28 نوفمبر على ان تنطلق تنطلق الحملة الانتخابية يوم السبت 2 ديسمبر





