المنتخب التونسي للاواسط يتوج بلقب بطولة اتحاد شمال افريقيا لمواليد ( (2005-2006)

توج المنتخب الوطني التونسي الاواسط بلقب دورة إتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم لمواليد 2006/2005 قبل جولة واحدة من نهاية البطولة التي تستضيفها تونس وذلك بعد تحقيقه للفوز الثالث على التوالي على حساب المنتخب المصري 2/4 في المباراة التي أقيمت اليوم الأحد 19 في ملعب فرحات حشاد بأريانة لحساب الجولة الرابعة.



وسجل رباعية المنتخب كل من زين الدين كادا في الدقيقتين 22 و 26 ويوسف بشة في الدقيقتين 24 و 45 في حين سجل للمنتخب المصري كل من عبد الله محمد علي في الدقيقة 80 وكريم سعيد في الدقيقة 92.





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وسيلاقي المنتخب الوطني للاواسط في الجولة الأخيرة لبطولة اتحاد شمال افريقيا نظيره الليبي يوم الثلاثاء 21 نوفمبر الجاري في ملعب فرحات حشاد باريانة.