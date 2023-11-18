نتائج المقابلات الودية

فاز النادي الرياضي البنزرتي اليوم السبت على المستقبل الرياضي بسليمان بنتيجة هدفين دون رد في مباراة ودية استعدادا لاستئناف بطولة الرابطة المحترفة الأولى.



وجاءت ثنائية النادي الرياضي البنزرتي في اللقاء الذي دار بملعب 15 أكتوبر ببنزرت عن طريق إبراهيما سيسوكو في الدقيقية 62 وأشرف الفرشيشي في الدقيقية 74.

ويحتل النادي الرياضي البنزرتي المركز السادس في جدول ترتيب المجموعة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الأولى برصيد 6 نقاط، في حين يتذيل المستقبل الرياضي بسليمان جدول ترتيب المجموعة الأولى بـ 3 نقاط.



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كما فاز الترجي الرياضي التونسي وديا على الأمل الرياضي بالرقبة الناشط في بطولة الرابطة المحترفة الثانية بنتيجة هدفين دون رد

وجاءت ثنائية الترجي الرياضي من أقدام محمد علي بن حمودة وحسين غشة.

ويتصدر الترجي الرياضي التونسي جدول ترتيب المجموعة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الأولى برصيد 19 نقطة، في حين يحتل الأمل الرياضي بالرقبة المركز الخامس في جدول ترتيب المجموعة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الثانية.



وفي مباراة أخرى، تعادل أمل حمام سوسة مع ضيفه النجم السحلي دون أهداف، في لقاء ودي جمعهما مساء اليوم السبت بملعب بوعلي الحوار بحمام سوسة.

ويحتل أمل حمام سوسة الناشط في بطولة الرابطة المحترفة الثانية المركز الثامن في جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، في حين يحتل النجم الساحلي الناشط في بطولة الرابطة المحترفة الأولى المركز الثاني ضمن منافسات المجموعة الأولى برصيد 18 نقطة.

