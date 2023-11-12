الترجي الرياضي : عودة غشة والوهابي بمناسبة لقاء النجم الساحلي وشرارة يفسخ عقده من جانب واحد

سيكون كامل الزاد البشري للترجي الرياضي على ذمة الجهاز الفني للفريق بقيادة طارق ثابت بمناسبة التحضيرات التي سيشرع فيها فريق باب سويقة بداية الاسبوع القادم بمناسبة مباراة النجم الساحلي في اطار الجولة الاولى من منافسات المجموعة الثالثة لكاس رابطة ابطال افريقيا لكرة القدم والتي ستدور يوم السبت 25 نوفمبر الجاري بملعب حمادي العقربي برادس بداية من الساعة الخامسة مساء.



واوضح وليد قرفالة الناطق الرسمي للترجي الرياضي في تصريح ل"وات" اليوم الاحد ان "المهاجم الجزائري حسام غشة ومتوسط الميدان غيث الوهابي سيكونان على ذمة الفريق استعدادا للقاء النجم الساحلي في رابطة ابطال افريقيا بعد ان خير الجهاز الفني منحهما قسطا من الراحة لاسترجاع الانفاس بمناسبة مباراة نجم المتلوي في اطار بطولة الرابطة المحترفة الاولى وحتى يكونا في اوج جاهزيتهما في المباراة المرتقبة ".

ومن جهة اخرى، افاد قرفالة ان "اللاعب يوسوف عومار يواصل برنامجه التاهيلي بعد تعرضه لاصابة في الفترة الاخيرة وسينضم الى سالف تدريباته مع المجموعة بعد موافقة الجهاز الطبي وتعافيه تماما من مخلفات تلك الاصابة".



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وافاد الناطق الرسمي للترجي الرياضي ان "اللاعب الاردني محمد ابو زريق شرارة قام بفسخ عقده من جانب واحد بعد عدم حصوله على جزء من مستحقاته. وتنتظر ادارة الفريق قرار الفيفا في هذا الموضوع من اجل اتخاذ الخطوات القانونية للتعامل مع هذا الملف على الوجه الاكمل".

يذكر ان مباراة الترجي الرياضي والنجم الساحلي في اطار الجولة الاولى من منافسات المجموعة الثالثة لرابطة ابطال افريقيا بملعب حمادي العقربي برادس سيديرها الحكم المصري محمد عادل بمساعدة مواطنيه سامي هلهل وهاني عبد الفتاح.