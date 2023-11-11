مصالح الديوانة بمطار جربة - جرجيس تحبط محاولة تهريب 56 صفيحة من القنّب الهندي

أحبطت مصالح الديوانة بالمكتب الحدودي بمطار جربة جرجيس، جنوب شرق، محاولة تهريب 56 صفيحة معبأة بالقنّب الهندي "الزطلة"، تزن إجمالا 5600 غراما، مخفية داخل أمتعة مسافرين قادمين من إحدى الدول الأوروبية.



وأوضحت الادارة العامة للديوانة، في بلاغ لها، مساء السبت، أن عملية التفتيش الدقيق مكنت من العثور على هذه الكمية من القنّب الهندي وسط أكياس مخصّصة لتعليب المرطبات من مادة الشوكولاطة وسط أمتعة المسافرين المذكورين.





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وأكد المصدر ذاته انه تم تحرير محضر حجز في الغرض والاذن، إثر استشارة النيابة العمومية، بإحالة الملف إلى المصالح الأمنية المختصة لمواصلة التحريات.