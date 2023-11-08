المنستير: تقدم موسم جني الزيتون بنسبة 5 في المائة وتوقع انتاج 35 ألفا و500 طن من الزيتون

من المنتظر ان تبلغ صابة زيتون الموسم الحالي 2023-2024، الذي بلغ حاليا نسبة تقدم في الجني ب5 بالمائة (انطلق في غرة نوفمبر الجاري)، بولاية المنستير، 35 ألفا و500 طن من الزيتون أي ما يعادل 6700 طن من الزيت بزيادة بنسبة 46 في المائة، مع توقع إفراز 22 ألفا و100 م3 من مادة المرجين ورش 400 هكتار منها في غابات الزياتين بالجهة، وفق ما أفادت به المندوبة الجهوية للتنمية الفلاحية فريدة جماد "وات"



وقال والي المنستير منذر بن سيك علي في تصريح لصحفية "وات" على هامش زيارة معصرة بيولوجية نموذجية بسيدي عامر بمعتمدية الساحلين، أنّ الجهة تعدّ 23 من المعاصر البيولوجية، ذات المواصفات العالية والمردودية الإنتاجية، وبيّن أنّ صابة الزيتون خلال الموسم الحالي أفضل من صابة الموسم الماضي، غير أنّها دون معدل الإنتاج (57 ألف طن من الزيتون السنوي)، متوقعا تلافي هذا النقص بفضل الكفاءات الشبابية التي تسهر على تحويل الزيتون إلى زيت بجودة عالية.





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وتحول المعصرة البيولوجية المنتصبة بسيدي عامر، والتى شملتها الزيارة، حوالي 100 طن من الزيتون يوميا، منها 50 في المائة من الزيتون البيولوجي من ولاية المنستير وخارجها، وتتلقى أنواع من الزيتون من نوع الساحلي والشملالي والشتوي والسيالي، وهي تصدر نحو اسبانيا وايطاليا الزيت في شكل سائب وانطلقت خلال السنة الجارية في استغلال سلسلة لتعليب الزيت، وهي تشغل 10 عملة بداخلها و15 عاملا خارجها، وفق ما أفاد به صاحب المعصرة "وات".



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