القطار الوردي لتقصي سرطان الثدي يحط الرحال يوم السبت 21 أكتوبر الجاري في كل من زغوان وسليانة والكاف

تنظم وزارة الصحة في إطار شهر أكتوبر الوردي قافلة صحية (القطار الوردي) لتقصي سرطان الثدي وأمراض ضغط الدم والسكري وذلك يوم السبت 21 أكتوبر الجاري حسب بلاغ وزارة الصحة.



وينطلق القطار الوردي من محطة برشلونة على الساعة السادسة صباحا في اتجاه ولايات الكاف محطة الدهماني و سليانة محطة قعفور و زغوان محطة الفحص.





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ويؤمّن القافلة الصحية، التي جاءت بالشراكة مع الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري والجمعية التونسية للصحة الإنجابية أطباء اختصاص وإطارات صحية.



ولفت البلاغ الى أن هذه التظاهرة الصحية سيتخللها بالمحطات ولأوّل مرة عرض الأفلام الفائزة في مهرجان التثقيف الصحي الدولي "كتارسيس" لسنة 2023 مع أنشطة تحسيسية مختلفة.



