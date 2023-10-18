وزير الشؤون الخارجية ونظيره اللبناني يُحمّلان الاحتلال الاسرائيلي مسؤولية ما قد تؤول إليه الأوضاع في المنطقة

حمّل وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، نبيل عمار، ونظيره اللبناني، عبد الله بوحببيب، الاربعاء، سلطات الاحتلال الاسرائيلي "المسؤولية الكاملة عما قد تؤول إليه الأوضاع في المنطقة في ظل تواصل العدوان الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني واعتداءاته المتكررة على الأراضي اللبنانية."



وذكرت وزارة الشؤون الخارجية في بلاغ ان عمار وبوحبيب بحثا، خلال لقاء انتظم في مدينة جدّة السعودية تطوّرات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلّة، وخاصّة، تواصل جرائم الإبادة الجماعيّة والحصار والتهجير القسري لمتساكني قطاع غزة.





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وأكدا الوزيران على أهميّة التنسيق للتحرّك وبذل الجهود والمساعي لدى مختلف الأطراف الدولية الفاعلة من أجل حمل قوّات الاحتلال الاسرائيلي على وقف عدوانه السافر وتأمين الحماية والاحتياجات الأساسية والإنسانية المستعجلة للأشقاء الفلسطنيين.



ويأتي لقاء وزير الخارجية مع نظيره اللبناني، على هامش مشاركته في أشغال الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية مفتوح العضوية على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاسلامي، المنعقد، الإربعاء بمدينة جدّة.





