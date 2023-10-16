كاس امم افريقيا (الكوت ديفوار 2023+1): وفد من الكنفدرالية الافريقية يقوم بزيارة تفقدية الى اربع مدن إيفوارية

يقوم وفد عن الكنفدرالية الافريقية لكرة القدم ( كاف) بالتنسيق مع لجنة التنظيم المحلية, بدءا من اليوم الاثنين, بزيارة تفقدية تستغرق خمسة ايام لعدد من المدن الايفوارية, التى ستحتضن نهائيات كاس افريقيا للأمم - 2023 ,حسبما افاد به الهيكل القاري.



ويزور وفد الكاف اربع مدن ايفوارية وهي : سان بيدرو , كورهوغو , بواكي وياموسكرو , إذ ستسمح الزيارة المرتقبة من 16 الى 20 اكتوبر الجاري, بمعاينة مدى تقدم التحضيرات على مستوى المنشآت الرياضية ( ملاعب, مواقع التدريبات) والاقامة ( الفنادق), حسب نفس المصدر.

وتأتي الزيارة التفقدية , عقب عملية سحب القرعة التي جرت في 12 اكتوبر 2023 بقصر المؤتمرات بأبيدجان .



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وتقام كاس افريقيا للامم في الفترة من 13 جانفي الى 11 فيفري 2024 بخمس مدن وهي ابيدجان, سان بيدرو كورهوغو وبواكي وياموسكرو.

يذكر ان المنتخب التونسي يجري مبارياته بمدينة كورهوغو ضمن المجموعة الخامسة بمعية منتخبات مالي و جنوب افريقيا و ناميبيا.