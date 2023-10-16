المنتخب التونسي للاواسط يجدد فوزه الودي على الكونغو الديمقراطية 2-1

جدد المنتخب الوطني التونسي للاواسط فوزه الودي على منتخب الكونغو الديمقراطية بنتيجة 2-1 في المباراة الودية التي جمعت المنتخبين مساء اليوم الاثنين بالملعب البلدي باريانة وذلك في اطار التحضيرات التي يجريها المنتخبان لعدد من الرهانات المرتقبة وفي مقدمتها تصفيات كاس امم افريقيا 2025.

ويدين المنتخب التونسي بفوزه للاعبين وجدي العيساوي (11) وانس الحاج محمد (25) في حين جاء الهدف الوحيد للكونغو الديمقراطية عن طريق اللاعب برانس مبومنغ (72) من ركلة جزاء.

يذكر ان ابناء المدرب انيس البوسعايدي سبق لهم الفوز يوم الجمعة الفارط على منتخب الكونغو الديمقراطية بنتيجة 2-1 في المباراة الودية التي احتضنها الملعب البلدي باريانة.

وجاء فوز المنتخب التونسي حينها بفضل هدفي زين الدين كاده (29) ويوسف بشة (58).

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