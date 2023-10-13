المنتخب التونسي للاواسط يفوز وديا على منتخب الكونغو الديمقراطية 2-1

فاز المنتخب التونسي للاواسط لكرة القدم (اقل من 20 سنة) على منتخب الكونغو الديمقراطية بنتيجة 2-1 في المباراة الودية التي احتضنها اليوم الجمعة الملعب البلدي باريانة.

وجاء فوز المنتخب التونسي بفضل هدفي زين الدين كاده (29) ويوسف بشة (58).

وسيخوض ابناء المدرب انيس البوسعايدي مباراة ودية ثانية مع منتخب الكونغو الديمقراطية يوم الاثنين القادم بالملعب البلدي باريانة بداية من الساعة الثالثة بعد الظهر.

ويستعد المنتخبان لعدد من الرهانات المرتقبة وفي مقدمتها تصفيات كاس امم افريقيا 2025.

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