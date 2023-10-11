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تحضيرا للمباراة الودية : المنتخب التونسي يجري أول حصة تدريبية بكوريا الجنوبية

Publié le Mercredi 11 Octobre 2023 - 17:08 قراءة: 0 د, 35 ث
      
اجرى المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم مساء اليوم الاربعاء حصته التدريبية الأولى بسيول استعدادا للمباراة الودية التي ستجمعه يوم الجمعة القادم (س12) بمنتخب كوريا الجنوبية ضمن الاستعدادات لنهائيات كاس امم افريقيا الكوت ديفوار مطلع العام القادم.


واوضحت الجامعة التونسية لكرة القدم على صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي ان الحصة التدريبية التي جرت بمشاركة جميع اللاعبين على امتداد حوالي 50 دقيقة، ركز خلالها الإطار الفني على الجانبين البدني والتكتيكي.
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وسيعقد المدرب الوطني جلال القادري غدا الخميس ندوة صحفية سيخصصها للحديث عن لقاء كوريا الجنوبية تليها مباشرة حصة تدريبية أخيرة بالملعب الذي سوف يحتضن المباراة.
يذكر ان المنتخب التونسي سيلاقي منتخب اليابان وديا يوم الثلاثاء 17 اكتوبر الجاري بداية من الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا (س11 و30 دق).


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