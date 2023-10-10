وزير التعليم العالى ومدير مركز اليونسكو الإقليمي للجودة يتباحثان مسألة التّقييم والاعتماد في التعليم العالي والبحث العلمي

شكّل نظام التّقييم والاعتماد في التعليم العالي والبحث العلمي محور اللقاء الذي جمع أمس الاثنين وزير التعليم العالى والبحث العلمي منصف بوكثير و المدير العام لمركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميّز في التعليم عبد الرحمن بن ابراهيم المديرس حسب بلاغ وزارة التعليم العالي على صفحتها على فيسبوك.



وأكّد منصف بوكثير بالمناسبة أنّ الاعتماد في التكوين الجامعي في مختلف الاختصاصات هو من أولويات الوزارة التي تعمل على تأمين آليات التقييم والاعتماد وذلك وفقا للمعايير الدولية.





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و تمّ الاتّفاق في هذا الصدد على العمل المشترك لبناء القدرات في مجال التقييم والاعتماد لفائدة المتدخّلين في المنظومة التعليمية والبحثية على المستوى الإقليمي العربي مع مزيد التشاور والتنسيق على المستوى الدولي.



وأضاف البلاغ أنه تم أيضا التباحث في إمكانية تحديد مجالات تعاون مشتركة بين الوزارة والمركز من خلال إعداد وبلورة اتفاقية تعاون

تهدف بالخصوص الى تبادل التجارب والخبرات من أجل دعم الجودة لرفع مستوى التعليم العالي والبحث العلمي إلى مستويات متميّزة على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي.