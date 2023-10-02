بطولة الصين المفتوحة لكرة المضرب / مدفيديف وألكاراز إلى نصف النهائي

بلغ الروسي دانييل مدفيديف، المصنف ثالثا عالميا، نصف نهائي بطولة الصين المفتوحة لكرة المضرب (500 نقطة) بفوزه اليوم الإثنين في بيكين على الفرنسي أوغو أومبير 6-4 و3-6 و6-1.





وشهدت المجموعة الأولى، كسر ارسال اللاعبين خمس مرات، قبل أن يتسق اللعب في الثانية التي حسمها الفرنسي البالغ 25 عاماً والمصنف 36 عالميا، بعد خطأين مزدوجين على التوالي من الروسي. وفي الثالثة الحاسمة، كسر مدفيديف ارسال خصمه مرتين بسرعة، لينهي المباراة على ارساله.



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أما الإسباني كارلوس ألكاراس، المصنف ثانيا عالميا، فتأهل الى الدور نصف النهائي إثر فوزه على النرويجي كاسبر رود التاسع عالميا 6-4 و6-2.

واحتاج ابن العشرين عاما الى ساعة و45 دقيقة كي يحقق فوزه الحادي والستين لهذا الموسم والرابع على رود من أصل أربع مواجهات جمعتهما حتى الآن.

وفي دورة السيدات (1000 نقطة)، تفوقت البولونية إيغا شفيونتيك الثانية عالميا، على الإسبانية سارا سوريبيس تورمو بمجموعتين نظيفتين 6-4 و6-4، لتلاقي في الدور الثاني الفرنسية فارفارا غراتشيفا.

كما تأهلت لاعبة التنس التونسية أنس جابر، المصنفة سابعة عالميا بعد تغلبها على الأمريكية أشلي كروغر 6-3 و6-4، لتلاقي في الدور الثاني الأوكرانية مارتا كوستيوك.



يشار إلى أن بطولة بيكين تقام للمرة الأولى منذ 2019 بعد أن أنهت الصين الاجراءات الاحترازية للتخلص من تداعيات كوفيد - 19.