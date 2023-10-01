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نوتنغهام فورست بعشرة لاعبين يتعادل 1-1 مع برنتفورد في البطولة الإنجليزية

Publié le Dimanche 01 Octobre 2023 - 17:14 قراءة: 0 د, 36 ث
      
تعادل نوتنجهام فورست 1-1 مع ضيفه برنتفورد في البطولة الإنجليزية الممتازة لكرة القدم اليوم الأحد رغم أن صاحب الأرض تعافى من التأخر بهدف وطرد لاعبه موسى نياكاتي في غضون دقيقتين.

وبعد شوط أول دون أهداف، تعرض فورست لضربة مزدوجة عندما تلقى نياكاتي الإنذار الثاني بعد خطأ ضد يوان ويسا في الدقيقة 56، ثم سجل كريستيان نورجارد هدفا من ركلة حرة لفريق برنتفورد في الدقيقة 58.
ورد فورست بقوة وأدرك التعادل بعد سبع دقائق بواسطة نيكولاس دومينجيز الذي استقبل تمريرة عرضية من البديل هاري توفولو وسجل برأسه بشكل مميز كرة ساقطة داخل الشباك.
...

وأجرى توماس فرانك مدرب برنتفورد عدة تغييرات هجومية مع محاولة تحقيق الفوز وتجنب استكمال المباراة الخامسة على التوالي دون انتصار، لكن فورست حافظ على النتيجة وخرج بنقطة ثمينة.


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