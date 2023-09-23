وزارة الداخلية تنطلق في عمليّة تدقيق شامل لعمليّات الإنتداب صلبها (بلاغ)

تطبيقا للامر المتعلق باجراء تدقيق شامل للانتدابات والادماج بالوظيفة العمومية، أصدر وزير الدّاخليّة برقيّة تمّ تعميمها اليوم السبت على جميع هياكل وزارة الدّاخليّة تتضمّنُ ضرُورة اتخاذ جملة من الإجراءات لاسيما تأمين الأرشيف الخاصّ بالأعوان المعنيّين بالتدقيق وتعيين إطار مُكلف بحفظهِ.



وكان صدريوم امس الجمعة بالرائد الرسمي عدد 108 الأمر عدد 591 لسنة 2023 المُؤرّخ في 21 سبتمبر 2023 والمُتعلق بإجراء تدقيق شامل لعمليّات الإنتداب والإدماج بالوظيفة العمُوميّة والهيئات والمُؤسّسات والمُنشآت العمُوميّة والشركات ذات المُساهمة العمُوميّة وسائر الهياكل العمُوميّة الأخرى والمُنجزة من 14 جانفي 2011 إلى 25 جويلية 2021





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كما تتضمن البرقية، حسب بلاغ لوزارة الداخلية، إعداد قائمات إسميّة في الأعوان المشمُولين بهذا الإجراء ومُوافاة مصالح الكتابة العامّة للوزارة بنُسخة منها (ورقيّة وإلكترونيّة) تتضمّنُ جميع المُعطيات (الإسم الثلاثي، المُعرّف الوحيد، رقم بطاقة التعريف الوطنيّة، تاريخ الإنتداب ورُتبته ومركز التعيين)، إضافة إلى إعداد ملفات الأعوان وتأمينها تحت مسؤُوليّة رُؤساء الهياكل والإدارات المعنيّة استعدادا لإحالتها إبّان طلبها من طرف لجان التدقيق المُحدثة للغرض.



وأفاد البلاغ أن إجراء هذا التدقيق يشملُ مُختلف الإنتدابات وعمليّات الإدماج التي تمّت خلال الفترة المُحدّدة والتي تخصّ الأعوان التابعين لوزارة الدّاخليّة والجماعات المحلية من مجالس جهويّة وبلديّات والمُؤسّسات والمُنشآت العمُوميّة الخاضعة لإشرافها والشركات ذات المُساهمة العمُوميّة المعنيّة وفقا لأحكام الفصل الأوّل من الأمر المذكُور.



يذكر في هذا الصدد ان مجلس وزراء انعقد يوم الخميس 21 سبتمبر الجاري تحت اشراف رئيس الجمهورية، خصص للنظر في عدد من مشاريع الاوامر ومن بينها أمر يتعلق بإجراء تدقيق شامل لعمليات الإدماج والانتداب بالوظيفة العمومية والمؤسسات والمنشآت العمومية منذ جانفي 2011

