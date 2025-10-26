حجز أكثر من 7.6 طن من المواد الغذائية الفاسدة و2452 لتراً من المياه المعروضة في ظروف غير صحية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/63108da2543672.41158537_oglinqjefphkm.jpg width=100 align=left border=0>

أعلنت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أنّ فرق المراقبة التابعة لها تمكنت، خلال الأسبوع المنقضي، من حجز أكثر من 7.6 طن من المواد الغذائية الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك البشري، بالإضافة إلى 2452.5 لتر من المياه المعدنية المخزّنة في ظروف غير مطابقة للمعايير الصحية، و4196 علبة غذائية متنوعة ثبت فسادها أو ترويجها خارج شروط السلامة.



وأوضحت الهيئة أنّ هذه التدخلات تأتي في إطار حملات رقابية ميدانية مكثفة شملت مختلف ولايات الجمهورية، ونُفذت بالتنسيق مع المصالح الأمنية والبلدية، وذلك في إطار مقاربة وقائية تهدف إلى حماية صحة المستهلك وتعزيز الثقة في المنتجات المتداولة في السوق التونسية.









وأكدت الهيئة أنّه لن يتم التهاون مع أي إخلال يمسّ بصحة المواطن، مشددة على مواصلة تنفيذ خطتها الاستباقية للتصدي للغش الغذائي وتحسين نجاعة منظومة الرقابة الصحية.



تفاصيل أبرز المحجوزات حسب الولايات

ولاية تونس (إجمالي المحجوز: 5.26 طن + 4196 علبة غذائية)

* 3809 علبة طماطم (800غ) و387 علبة (400غ) ظهر عليها انتفاخ وفساد.

* 1320 كغ من الزيتون المملّح غير مطابق للمواصفات.

* 316.8 كغ من الهريسة و182 كغ من الدجاج منبعث منه روائح كريهة.

* 65 كغ من اللحوم الحمراء والدواجن والأسماك المجمّدة فاسدة.

* 170 كغ من مواد غذائية متنوعة مصحوبة بتعفن وانتشار حشرات.



ولاية القيروان (إجمالي المحجوز: 1.52 طن + 2452.5 لتر مياه)

* 1.350 طن من الدجاج مجهول المصدر.

* 170 كغ من عجين التمر المخزن بطريقة غير صحية.

* 2452.5 لتر من المياه المعدنية كانت معروضة تحت أشعة الشمس المباشرة.



ولاية قفصة

* 530 كغ من لحوم الدواجن و23 كغ من كبدة الدجاج تم ضبطها داخل محل عشوائي للذبح دون ترخيص.

* فتح محضر عدلي ضد المخالفين لمواصلة الإجراءات القضائية.



ولاية سيدي بوزيد

* 270 كغ من البطاطا الجاهزة للقلي كانت تُنقل في درجات حرارة تجاوزت 25°، في مخالفة صريحة للشروط الفنية التي تفرض ألا تتجاوز درجة حفظها 18°.



الهيئة تدعو المستهلكين إلى اليقظة

ودعت الهيئة المواطنين إلى تفقد تاريخ الصلوحية وشروط الحفظ قبل اقتناء أي منتج غذائي، والإبلاغ عن أي تجاوزات تُعرض صحة المستهلك للخطر، مؤكدة أنّ حماية الأمن الغذائي للمواطنين مسؤولية وطنية مشتركة.

