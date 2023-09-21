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صفاقس : عودة الهدوء بعد حالة من الاحتقان بمعتمدية العامرة على إثر خلاف حصل بين بعض سكّان المنطقة ومجموعة من اللاجئيين السودانيين

Publié le Jeudi 21 Septembre 2023 - 00:06 قراءة: 0 د, 47 ث
      
شهدت معتمدية العامرة التابعة لولاية صفاقس، مساء اليوم الأربعاء، حالة من الاحتقان، وذلك على إثر "خلاف حصل بين مجموعة من اللاجئيين السودانيين وعدد من سكّان منطقة المساترية التابعة لمعتمدية العامرة"، وفق ما أفاد به النائب بالبرلمان عن دائرة جبنيانة-العامرة، عبد الحافظ الوحيشي.

وأضاف المصدر في تصريح هاتفي لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء بصفاقس، أنه بعد تدخل وحدات الأمن المتمركزة بمعتمدية العامرة، "تمت حلحلة الإشكال والسيطرة على الوضع".

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يُذكر أن الحملات الأمنية واسعة النطاق التي قامت بها مختلف وحدات الأمن والحرس الوطنيين من 15 إلى 18 سبتمبر الجاري، في إطار التصدي لظاهرة الهجرة غير النظامية وشملت ولايتي صفاقس والمهدية، أسفرت عن إحباط 74 عملية اجتياز للحدود خلسة وإنقاذ 2216 شخصا من جنسيات إفريقية وتونسيين وضبط 10 من المنظّمين والوسطاء وإيقاف عديد من المفتش عنهم والمطلوبين للعدالة، فضلا عن إخلاء الساحات العمومية وسط مدينة صفاقس، وتحديدا رباط المدينة وحديقة الأم والطفل، من المهاجرين غير النظاميين من بلدان جنوب الصحراء واللاجئيين السودانيين، المتمركزين هناك منذ أكثر من شهرين.


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