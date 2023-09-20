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حجز 6ر2 كغ من مخدر "القنب الهندي" والاحتفاظ ب 4 أشخاص ببن عروس

Publié le Mercredi 20 Septembre 2023 - 19:13 قراءة: 0 د, 35 ث
      
تمكنت الفرقة المركزية لمكافحة المخدرات بإدارة الشؤون العدليّة للحرس الوطني ببن عروس، من الإطاحة بوفاق إجرامي ناشط في ترويج المواد المخدرة بأحياء تونس الكبرى، وحجز 26 صفيحة من مخدر "القنب الهندي" تزن 6ر2 كغ، فضلا عن حجز سيارتين وساعة فاخرة ومبلغ مالي قدره 14 ألفا و35 دينارا.

وأضافت الإدارة العامة للحرس الوطني، في بلاغ أصدرته اليوم الاربعاء، أنه تم الاحتفاظ بـ 4 أشخاص لمدّة 5 أيام لارتباط الأفعال المنسوبة إليهم بجرائم غسيل أموال، بعد القيام بأعمال البحث والتحرّي متبوعة بسلسلة من المداهمات بولايات تونس الكبرى، بموجب أذون صادرة عن النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتونس 2.

...

وأوضحت في هذا الصدد، أن الموقوفين تمكنوا من امتلاك وإدارة مشاريع تجاريّة وسيارات فخمة متأتية من عائدات النشاط المذكور.






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