المنصري :"اجراء الانتخابات المحلية في 17 ديسمبر لم يعد مطروحا بسبب عدم اصدار امر دعوة الناخبين في 17 سبتمبر، والهيئة مستعدة لاي موعد اخر"

افاد الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري ان اجراء الانتخابات المحلية في 17 ديسمبر 2023 لم يعد مطروحا اليوم بسبب عدم اصدار امر دعوة الناخبين في 17 سبتمبروالامر المتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية ، مشددا على ان هيئة الانتخابات مستعدة لاي موعد يتم اقراراه من قبل رئيس الجمهورية.



وكان اعضاء من هيئة الانتخابات رجحوا اجراء الانتخابات المحلية يوم 17 ديسمبر 2023 وذلك بعد توفر شروط ثلاثة وهي سد الشغورات في مجلس الهيئة (تم سد الشغور بامر عدد 583 مؤرخ في 13 سبتمبر) ، وإصدار الأمر الخاص بدعوة الناخبين والأمر المتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية قبل منتصف ليلة 17 سبتمبر الجاري، اي قبل ثلاثة اشهر من يوم الاقتراع طبقا للقانون الانتخابي كما تم تنقيحه بالمرسمومين عدد 8 و10

واضاف المنصري في تصريح اليوم الاربعاء لوكالة تونس افريقيا للانباء ان الهيئة جاهزة على كافة المستويات للاستحقاقات الانتخابية القادمة لاسيما بعد ان تم سد الشغور في عضوية مجلسها فضلا عن الاستعدادات اللوجيستية والبشرية من خلال القيام بالانتدابات اللازمة بالهيئات الفرعية وعقد عديد الاجتماعات مع عدد من الاطراف المهنية والحكومية



...





واشار الى تواصل عملية التسجيل الآلي للناخبين بسجل الناخبين لكل مواطن بلغ من العمر 18 سنة ومتحصل على بطاقة تعريف وطنية الى جانب توفيرامكانية التثبت في مركز الاقتراع اوتغييره عن طريق التطبيقة والموقع اللذين تم وضعهما للغرض او عبر الاتصال المباشر بالهيئات الفرعية

وبين المنصري في هذا الصدد انه الى تاريخ 16 سبتمبرالجاري بلغ عدد الاطلاعات على الموقع المخصص للتحيين (منظومة "توانسة" ) حوالي 505 الف زيارة، فيما بلغ عدد عمليات التحيين لمراكز الاقتراع عبر هذه المنظومة 1808 تحيينا

واضاف عضو الهيئة ان العدد الجملي للمسجلين في سجل الناخبين بلغ الى حد الان 9 ملايين و65 الف ناخب وهو عدد قابل للارتفاع باعتبار التسجيل يبقى مفتوحا الى غاية يوم قبل تاريخ الاقتراع لكل من تحصل على بطاقة تعريف جديدة والبالغين من العمر 18 سنة الى جانب المتقاعدين من الامنيين والعسكريين فضلا عن حذف المتوفين من السجل الانتخابي .

واشار المنصري الى ان عدد المسجلين اراديا بلغ 6 ملايين و749 الف ناخب فيما بلغ عدد المسجلين آليا 2 مليون و316 الف مسجل



يذكر أن انتخابات المجالس المحلية ستدور في 2155 دائرة انتخابية محلية لانتخاب 2155 عضوا إلى جانب 279 عضوا من ذوي الإعاقة عن كل مجلس محلي ليكون العدد الجملي لاعضاء المجالس المحلية 2434 عضوا

وينظم المرسوم عدد 10 لسنة 2023 المتعلق بتنظيم انتخابات المجالس المحلية وتركيبة المجالس الجهوية ومجالس الاقاليم، مسار انتخابات المجالس المحلية ، وفي مقدمتها طريقة الانتخاب الذي سيكون حرا عاما مباشرا وسريا عبر الاقتراع على الأفراد في دورتين.



