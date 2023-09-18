وزارة الداخلية تواصل حملاتها الوقائية لتأمين محيط المؤسسات التربوية والجامعية

أعلنت وزارة الداخلية في بلاغ لها مساء اليوم الإثنين، أنها وفي إطار تأمين العودة المدرسية والجامعية لسنة 2023-2024، تواصل حملاتها الوقائية وذلك لضمان سلامة التلاميذ والإطار التربوي، من خلال تركيز دوريّات راكبة ومترجّلة بمحيط المؤسسات التربوية والجامعية، تحت الإشراف المباشر لرؤساء الوحدات، بهدف التصدّي لجميع المظاهر المخلّة بالأمن العام، خاصّة جرائم السلب والعنف وظاهرة ترويج واستهلاك المواد المخدّرة بالوسط المدرسي والجامعي.



وأفادت الداخلية بأنه تم اليوم الاحتفاظ من قبل مركز الأمن الوطني بالشابة الشمالية (ولاية المهدية)، بتلميذ وابن عمّه من أجل محاولة القتل العمد وحمل ومسك سلاح أبيض دون رخصة، على خلفية الاعتداء على زميله بساحة أحد المعاهد الثانوية بالشابة، وإيواء المتضرّر بإحدى المصحات بالجهة، بعد تلقّي الإسعافات الأولية من طرف وحدات الحماية المدنية.





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كما تم إلقاء القبض على شاب من متساكني جهة أكودة بسوسة، من قبل الوحدات التابعة لمنطقة الأمن الوطني بسوسة الشمالية، من أجل مسك واستهلاك مادّة مخدّرة على خلفية تحوّزه على قطع من المواد المخدّرة، بعد ضبطه على متن دراجة نارية بمحيط أحد المعاهد الثانوية بالجهة.



وتم أيضا الاحتفاظ بشاب من متساكني جهة سبيطلة (ولاية القصرين)، محلّ ثلاثة مناشير تفتيش، وذلك من أجل التجاهر بما ينافي الحياء والاعتداء على الأخلاق الحميدة والسّكر الواضح وإحداث الهرج والتشويش بالطريق العام، بعد أن تمّ ضبطه من قبل وحدات الأمن الوطني بسبيطلة قبالة إحدى المدارس الإبتدائية بالجهة والسيطرة عليه.



وأكدت وزارة الداخلية مُواصلتها تنظيم مثل هذه الحملات الأمنيّة، لدعم الجهُود الرّامية لمُقاومة مُختلف مظاهر الجريمة، قصد الحفاظ على سلامة التلاميذ والطلبة وكافة الأسرة التربوية.

