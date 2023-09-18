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إثر تسجيلها على قائمة التراث العالمي لليونسكو: ايريك فالت يشيد بالخصوصيات الجزيرية الاستثنائية لجربة

Publié le Lundi 18 Septembre 2023 - 21:09 قراءة: 0 د, 52 ث
      
على إثر تسجيل جزيرة جربة اليوم الاثنين ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو، توجه ايريك فالت مدير المكتب الاقليمي للمنطقة المغاربية لمنظمة الامم المتحدة للتربية والثقافة والعلم (اليونسكو)، بأحر التهاني لتونس ولكافة التونسيين وفي مقدمتهم أهالي جزيرة جربة بالخصوص، وأضاف قائلا "أعلم جيدا أنه بقدر ما كان الطريق لهذا الانجاز طويلا ومضنيا بقدر ما يخالج التونسيين اليوم من فرحة عارمة".

وأشار في هذا السياق إلى "أن جزيرة جربة تحتوي أساسا على سبع مناطق تحتضن 24 معلما وتقف شاهدا على تخطيط سكاني متفرد وتكمن الاستثنائية العالمية للجزيرة في كونها تعكس تخطيطا عمرانيا جزيريا استثنانيا في مجال يتميز بندرة الموارد المائية".

...

وذكر بأن تسجيل جزيرة جربة هو التاسع في رصيد المعالم والمواقع التونسية المدرجة على لائحة التراث العالمي لليونسكو، التي سجل آخرها منذ 26 سنة وهو موقع دقة الاثري (1997).

وللتذكير، فقد أُدرجت جزيرة جربة رسميا على لائحة التراث العالمي لليونسكو اليوم الاثنين 18 سبتمبر 2023  خلال الدورة الخامسة والأربعين الموسعة للجنة التراث العالمي التي انطلقت في العاشر من سبتمبر وتتواصل فعالياتها الى يوم 25 من هذا الشهر بالعاصمة السعودية الرياض، وذلك بحضور وفد تونسي تترأسه وزيرة الشؤون الثقافية حياة قطاط القرمازي.


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