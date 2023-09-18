ستة عروض ضمن الدورة الرابعة لتظاهرة "الخروج إلى المسرح" بداية من 19 سبتمبر

تزامنا مع افتتاح الموسم الثقافي الجديد ينظم مسرح أوبرا تونس - قطب المسرح والفنون الركحية بداية من يوم غد الثلاثاء 19 سبتمبر تظاهرة "الخروج الى المسرح" التي تتواصل إلى غاية يوم الأحد 24 سبتمبر 2023 بمدينة الثقافة الشاذلي القليبي.



وسيكتشف الجمهور في هذه الدورة التي تحمل شعار "الخروج إلى المسرح...الخروج إلى الحياة" ستة عروض مسرحية تونسية منها ما يقدم لأول مرة، علما أن العروض ستتوزع بين مسرح الجهات ومسرح المبدعين الشبان بمدينة الثقافة وتقام بداية من السابعة والنصف مساء.





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وفي ما يلي برنامج هذه الدورة علما أن الدخول مجاني لمختلف العروض :



الثلاثاء 19 سبتمبر /مسرح الجهات :



L’albatros اخراج الشادلي العرفاوي و Cinzia Maccagnano

انتاج مسرح اوبرا تونس Teatro Stabile Catania



الأربعاء 20 سبتمبر / قاعة المبدعين الشبان

مسرحية "مايراوش" إخراج منير العرقي وإنتاج المركز الوطني لفن العرائس



الخميس 21 سبتمبر / مسرح الجهات

مسرحية " الهروب من التوبة" إخراج عبد الواحد مبروك

إنتاج مركز الفنون الدرامية والركحية بتوزر



الجمعة 22 سبتمبر / قاعة المبدعين الشبان

مسرحية " شوق" إخراج حاتم دربال وإنتاج مركز الفنون الدرامية و الركحية بن عروس



السبت 23 سبتمبر / مسرح الجهات

مسرحية "الفيرمة" إخراج غازي الزغباني وإنتاج فضاء الأرتيستو



الأحد 24 سبتمبر / مسرح الجهات

مسرحية 1114 اخراج معز القديري وإنتاج مسرح اوبرا تونس - قطب المسرح و الفنون الركحية

