بطولة سان دييغو الأمريكية لكرة المضرب - التشيكية كرايتشيكوفا تحرز اللقب

أحرزت التشيكية باربورا كرايتشيكوفا، الفائزة بلقب بطولة رولان غاروس قبل عامين والمصنفة الثانية عالميا سابقا، لقب بطولة سان دييغو الأمريكية لكرة المضرب ليل السبت - الأحد، بفوزها على الأمريكية صوفيا كينين بحصة 6-4، 2-6، و6-4.

وبهذا الفوز، حققت كرايتشيكوفا (27 عاما) والمصنفة 13 عالميا حاليا، لقبها السابع في مسيرتها والثاني لها هذا العام، بعد دورة دبي في فيفري الماضي، حيث تغلبت في النهائي على البولونية إيغا شفيونتيك المصنفة الأولى عالميا حينها.

وفازت التشيكية بعد مباراة صعبة استمرت ساعتين و38 دقيقة، على كينين صاحبة المركز 93 عالميا والفائزة ببطولة أستراليا المفتوحة عام 2020.

وسيمنح هذا الانتصار كرايتشيكوفا عودة إلى قائمة العشر الأوليات في التصنيف العالمي، متقدمة مباشرة على الفرنسية كارولين غارسيا (11) التي خرجت من الدور ربع النهائي.

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