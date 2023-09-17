المنستير : انطلاق استغلال المركز الوسيط بمجمع الصحة الأساسية

انطلق يوم السبت الاستغلال الرسمي للمركز الوسيط بمجمع الصحة الأساسية بالمنستير الذي يمثل المؤسسة المرجعية لطب الاختصاص بالقطب الأوّل المكوّن من معتمديات المنستير وبنبلة والساحلين بولاية المنستير، وفق ما أفاد به (وات) المدير الجهوي للصحة بالمنستير جوهر المكني.

وتشمل مكوّنات المركز الوسيط، الذي بلغت كلفة إنجازه مليونا و250 ألف دينار، عيادات طب الاختصاص وقسم التحاليل الطبي ووحدة الأشعة ووحدة طب الأسنان. وخصصت وزارة الصحة 800 ألف دينار للتجهيزات.

وانطلق العمل بستة عيادات طب اختصاص، وهي طب المفاصل والعظام والطب النفسي للأطفال وطب الشغل والطب النفسي وعلم الغدد الصماء والأمراض الجلدية.

وينتظر مع موفى السنة الجارية أن يصل عددها إلى عشرين طب اختصاص إلى جانب وحدة رفع العينات والصيدلية الخارجية وتفعيل وحدة الأشعة والمخبر، حسب ذات المصدر.



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وسيمكن هذا المركز من تقديم عيادات طب الاختصاص لمواطني الخط الأوّل بصفة خاصة ويخفف من الضغط على الخط الثالث، أي العيادات الخارجية للمستشفى الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير الذي يقدم خدماته لمواطنين من ولاية المنستير وخارجها .

وتتوفر بالمركز الوسيط منظومتا المواعيد والصيدلية عن بعد، إذ وقع التركيز على الرقمنة لتطوير التعامل مع المواطن في تحديد المواعيد للفحص الطبي والحصول على الأدوية.

وأحدث مجمع الصحة الأساسية بالمنستير بمقتضى القانون عدد 114 لسنة، وهو يشرف حاليا على 9 مراكز صحة أساسية، والمخبر الجهوي لحفظ الصحة، وقسم الصيدلة، والوحدة الجهوية للتأهيل، والمركز الوسيط، ومركز الطب المدرسي والجامعي1989.

