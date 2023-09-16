Babnet

صفاقس: إحباط عمليات هجرة غير نظامية ومداهمات لمحلات تجميع المهاجرين وإيقافات في صفوف المطلوبين للعدالة حصيلة حملات أمنية ليلية في عدد من مناطق الجهة

Publié le Samedi 16 Septembre 2023 - 10:17 قراءة: 1 د, 41 ث
      
أسفرت حملة أمنية ليلية واسعة النطاق، نفذتها الوحدات التابعة لمختلف أسلاك الحرس والأمن، خلال كامل الليلة الفاصلة بين الجمعة والسبت، بكل من مدينة صفاقس وسواحلها الشمالية وجزيرة قرقنة، عن سلسلة إيقافات في صفوف المطلوبين للعدالة في جرائم الحق العام وإحباط عمليات هجرة غير نظامية ومداهمات لمحلات تجميع المهاجرين.

وقد شاركت في هذه الحملة، الوحدات الخاصة وأفواج التدخلات السريعة بمختلف أسلاك وزارة الداخلية للأمن والحرس الوطنيين، وفق ما عاينه صحفي وكالة تونس افريقيا للانباء، الذي واكب فعاليات هذه الحملة الامنية.

...

وأفضت العمليات الأمنية، بحسب ما بينّه الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين الجبابلي، عن إيقاف 100 مفتش عنهم من المطلوبين للعدالة من طرف وحدات الإقليم الوطني في صفاقس، وإحباط عمليتي (02) اجتياز للحدود البحرية خلسة، وإيقاف 14 مفتشا عنهم لجهات أمنية وقضائية مختلفة.

وعرفت مناطق من المساترية وجبنيانة والعوابد واللوزة، عمليات تمشيط ومداهمة من طرف الوحدات الخاصة للحرس الوطني، لمحلات سكنية معدة لتجميع المهاجرين غير النظاميين بما مكّن من منع أكثر من 200 مهاجر من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، يستعدون للمشاركة في عمليات هجرة غير نظامية ("حرقة" ليلية) من القيام بذلك.

وحجزت هذه الوحدات وأتلفت 6 قوارب حديدية معدة للهجرة غير النظامية وسيارتين معدة للكراء وسيارات نارية يقع استعمالها في تنظيم رحلات الهجرة وكشف الطريق قبل وصول الوحدات الأمنية، بحسب الجبابلي الذي بيّن أن هذه الأعمال الأمنية جرت بعد التنسيق مع النيابة العمومية.

وأوقفت عناصر الحرس الوطني في هذا الجزء من الحملة بعدد من المناطق، 48 مفتشا عنهم بسبب تورطهم في قضايا حق عام منها العنف والسرقة والقتل وبيع الخمر خلسة وغيرها.

وشهدت جزيرة قرقنة بدورها، فجر اليوم السبت، في إطار هذه الحملة الأمنية، عملية إنزال جوي باستعمال المروحيات وبمشاركة عديد الوحدات الأمنية الخاصة وفرق التدخل السريع جهويا ومركزيا.

وتهدف هذه العملية إلى مراقبة وإحباط عمليات الهجرة غير النظامية وتعقب منظمي هذه الرحلات والوسطاء المتاجرين بأرواح الناس، فضلا عن الحرص على تأمين استمرارية المرفق العمومي للنقل بين صفاقس وقرقنة، بحسب تعبير الجبابلي.

يذكر أن هذه الحملة الأمنية التي تركزت على ولاية صفاقس تشرف عليها قيادات أمنية رفيعة المستوى ولا تزال متواصلة.



تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 273335


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • all_radio
السبت 16 سبتمبر 2023 | 1 ربيع الأول 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:55
18:28
15:45
12:21
06:02
04:34
الرطــوبة:
% 40
Babnet
Babnet36°
32° Babnet
الــرياح:
4.12 كم/س
Babnet
Babnet26°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
36°-26
39°-26
36°-27
38°-27
32°-26
  • Avoirs en devises
    26372,9

  • (15 sept)
  • Jours d'importation
    116
  •              1 € = 3,36724 DT        1$ =3,13630 DT
  • Solde Compte du Trésor   (15 sept)   1787,8 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*