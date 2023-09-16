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تصفيات كاس ديفيس - تونس تتاخر صفر-2 امام جورجيا

Publié le Samedi 16 Septembre 2023 - 08:56 قراءة: 0 د, 30 ث
      
خسر المنتخب التونسي للتنس مباراتيه الاوليين امام نظيره الجورجي يوم الجمعة في تبيليسي ضمن الدور الاول من منافسات كاس ديفيس (المجموعة العالمية الثانية) ليتاخر في النتيجة صفر-2.
وانهزم معز الشرقي في المباراة الاولى امام صابا بورتسيلادزي صفر-2 (1-6 و4-6) في حين خسر عزيز دوقاز في المباراة الثانية امام زورا تكيمالدزي 1-2 (6-3 و6-7 و4-6).

واضحى المنتخب الجورجي على بعد فوز واحد من حسم المواجهة امام نظيره التونسي. ويتضمن برنامج اليوم السبت مواجهة في الزوجي بين مالك الجزيري/اسكندر المنصوري والكسندر ميترفيلي/والكسندر باخشي الى جانب مقابلتين في الفردي الاولى بين عزيز دوقاز وصابا بورتسيلادزي والثانية بين معز الشرقي وزورا تكيمالدزي.
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