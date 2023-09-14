قبلي: الاتحاد الجهوي للتضامن الاجتماعي يشرع في توزيع مساعدات العودة المدرسية

انطلق الاتحاد الجهوي للتضامن الاجتماعي في توزيع المساعدات الموجهة للاسر محدودة الدخل بمناسبة العودة المدرسية، والتي تتضمن عددا من المحافظ والحولات البريدية



واوضح المتصرف الجهوي للتضامن الاجتماعي بقبلي احمد احمد صباح، اليوم الخميس لصحفي وكالة تونس افريقيا للانباء، ان الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي يتدخل في مختلف المحطات والمناسبات لمساعدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل، حيث خصص لولاية قبلي حصة تقدر ب3600 محفظة مدرسية تنقسم الى صنفين الاولى لتلاميذ السنوات الابتدائية وعددها 1550 محفظة تحتوي على كتب وكراسات واقلام ومستلزمات للدراسة، في حين تحتوي كل محفظة من الصنف الثاني وعددها 2050 محفظة موجهة لتلاميذ الاعدادي والثانوي على كراسات ومستلزمات مدرسية





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واضاف احمد ان هذه المساعدات يتم توزيعها من قبل اللجنة الجهوية للتضامن الاجتماعي على الوحدات المحلية بمختلف المعتمديات والتي تتولى بدورها توزيعها على المنتفعين الذين يتم اختيارهم بالتعاون مع السلط الجهوية والمحلية من ابناء العائلات المعوزة الذين لا يتمتع ابناؤهم بالمساعدات المالية، وذلك بهدف تلبية احتياجات اكبر عدد ممكن من مستحقي المساعدة.



وفي ذات الاطار، اكد المتصرف الجهوي للتضامن الاجتماعي، تخصيص مساعدات مالية لابناء العائلات المتمتعين بدفاتر العلاج بالتعريفة المنخفظة في شكل حوالات مالية بريدية بقيمة 100 دينار لكل تلميذ مسجل بالمدارس الابتدائية او بالاعداديات والمعاهد، و120 دينارا لكل طالب مسجل بالكليات دون سقف لهذه المساعدات، اي ان عدد المنتفعين من كل عائلة غير محدد طالما ان التلميذ او الطالب مسجل بالمؤسسات التعليمية



ومن ناحية اخرى، اشار المصدر ذاته انه سيتم توزيع اكثر من 2600 قفة غذائية على العائلات المحتاجة لمساعدتها على توجيه مجهودها المالي لتامين حاجيات العودة المدرسية لابنائهم، مع مساعدة عدد من ابناء العائلات المعوزة ومحدودة الدخل باشتراكات نقل مدرسية وجامعية سنوية تشمل ايضا مساعدة بعض الطلبة والتلاميذ باشتراكات النقل حتى ولو كان يدرس خارج الولاية