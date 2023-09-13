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بطولة افريقيا للوسطيات لكرة اليد(نصف النهائي):المنتخب التونسي ينهزم امام انغولا 22-28

Publié le Mercredi 13 Septembre 2023 - 18:11 قراءة: 0 د, 26 ث
      
انهزمت وسطيات المنتخب الوطني التونسي لكرة اليد مساء اليوم الاربعاء امام منتخب انغولا بنتيجة 22-28 في مباراة الدور نصف النهائي لبطولة افريقيا لهاته الفئة العمرية والتي تحتضن منافساتها قاعة محمد المزالي بالمنستير الى غاية 14 سبتمبر الجاري.
ويلتقي منتخب انغولا للوسطيات في الدور النهائي المقرر غدا الخميس, المتاهل من مباراة الدور نصف النهائي الثاني, والذي سيجمع في وقت لاحق من مساء اليوم الاربعاء المنتخب المصري بنظيره الغيني .

الاربعاء 13 سبتمبر 2023
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الدور نصف النهائي
انغولا / تونس 28-22
مصر / غينيا تدور لاحقا




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