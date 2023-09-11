مرصد الساحل والصحراء يفتتح مقره الجديد بتونس وسط نقاشات لقضايا المياه والنظم الايكولوجية في افريقيا

شارك مسؤولون تونسيون وممثلون عن بعثات ودول أعضاء بمرصد الساحل والصحراء، الاثنين، في افتتاح المقر الجديد للمرصد بتونس في وقت تمت فيه مناقشة عديد الملفات من بينها المياه والتنوع البيولوجي والنظم الإيكولوجية في افريقيا.



وتولت وزيرة البيئة، ليلى الشيخاوي المهداوي، تدشين المقر الجديد ، بحضور كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، منير بن رجيبة، و الأمين التنفيذي لمرصد الصحراء والساحل نبيل بن خطرة وفق بلاغ اصدرته وزارة البيئة.





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وحضر حفل التدشين رئيس لجنة التوجه الاستراتيجي لمرصد الصحراء والساحل ، لوك جيناكاجا و وسفراء الدول الأعضاء والشركاء المؤسسيين والفنيين والماليين وإطارات عن وزارة البيئة، وذلك بمركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة.





واكدت الوزارة ان المشاركين في الافتتح بحثوا خلال الندوة التي انتظمت على هامش التظاهرة الخطوات التي ينبغي اتخاذها لمجابهة آثار التغيرات المناخية والتذكير بأهمية قضايا القارة وأبرز تحدياتها وأهم الحلول المقترحة.



وتاسس مرصد الساحل والصحراء سنة 1992 على شكل منظمة إقليمية،مقرها تونس، تهتم بمجالات التنمية المستدامة ومكافحة التصحر وحماية الموارد الطبيعية، ويضم المرصد 26 دولة أفريقية و7 دول أوروبية و13 منظمة إقليمية و4 منظمات أممية و3 منظمات غير حكومية.



