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بطولة العالم للكرة الطائرة للسيدات : المنتخب الوطني التونسي ينهزم امام منتخب الدومينيكان 1-3

Publié le Mercredi 23 Août 2023 - 20:01 قراءة: 0 د, 27 ث
      
انقادت فتيات المنتخب الوطني التونسي للكرة الطائرة للوسطيات الى هزيمة جديدة امام منتخب الدومينيكان مساء اليوم الاربعاء بنتيجة 3-1 تفاصيلها (19-25 و 23-25 و 25-23 و22-25)
وذلك في اطار اللقاءات الترتيبية ضمن منافسات بطولة العالم للكرة الطائرة لهاته الفئة العمرية (تحت 21 عاما) والتي تحتضنها المكسيك الى غاية 27 اوت الجاري.
وسيخوض المنتخب التونسي مقابلتين اخريين من اجل المراكز (13-16).
وكان المنتخب التونسي انهزم في الدور الترتيبي امام كل من هولندا وكوبا.
...

كما مني المنتخب التونسي خلال الدور الاول بثلاث هزائم متتالية امام كل من ايطاليا والبرازيل وكوبا.





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