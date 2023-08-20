شبيبة القبائل الجزائري يجري تربصا في طبرقة بداية من يوم الاثنين

يجري فريق شبيبة القبائل الجزائري تربصا تحضيريا خلال الفترة الممتدة من 21 أوت إلى 6 سبتمبر بمدينة طبرقة ,استعدادا للموسم الكروي الجديد (2023-2024),في بطولة الجزائر الذي سينطلق 15 و 16 سبتمبرالمقبل , حسبما أعلن عنه امس النادي الناشط في بطولة الرابطة الأولى في الجزائر.
ويدرب شبيبة القبائل يوسف بوزيدي الذي تم تجديد عقده.
وسيتنقل الفريق الجزائري صباح يوم الاثنين إلى طبرقة .
ويدرب شبيبة القبائل يوسف بوزيدي الذي تم تجديد عقده.
وسيتنقل الفريق الجزائري صباح يوم الاثنين إلى طبرقة .
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