وزير التعليم العالي: السنة الجامعية 2023-2024 تفتتح على دفعتين يومي 04 و12 سبتمبر القادم ولا إشكال في طاقة الاستيعاب

وتفتتح السنة الجامعية المقبلة يوم الاثنين 04 سبتمبر القادم بالمعاهد التحضيرية للدراسات الهندسية، ومدارس التكوين الهندسي، والمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية والتعمير بتونس، وكليات الطب وطب الأسنان والصيدلة، والمدرسة الوطنية للطب البيطري بسيدي ثابت، والمعاهد العليا للدراسات التكنولوجية.في المقابل، تفتتح السنة السنة 2023-2024 بالنسبة إلى بقية مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي يوم 12 سبتمبر 2023.وتشتمل السنة الجامعية على 28 أسبوعا من الدروس على الأقل دون اعتبار العطل الجامعية والامتحانات. ويبقى المدرسون الجامعيون على ذمة المؤسسات الجامعية ليتولوا تقييم نتائج نهاية السنة الجامعية وضمان سير الامتحانات والمناظرات وعمليات الاصلاح.-عطلة المولد النبوي الشريف يوم واحد يضبط في الإبان.-عيد الجلاء 15 أكتوبر 2023.-عيد الثورة يوم الأحد 17 ديسمبر 2023.-عطلة الشتاء ورأس السنة الإدارية من يوم السبت 16 ديسمبر 2023 بعد انتهاء الدروس إلى يوم الاثنين 01 جانفي 2024 بدخول الغاية.-عطلة الربيع من يوم السبت 16 مارس 2024 بعد انتهاء الدروس إلى يوم الأحد 31 مارس 2024 بدخول لغاية.-عيد الاستقلال يوم الأربعاء 20 مارس 2024.-ذكرى الشهداء يوم الثلاثاء 09 أفريل 2024.-عطلة عيد الفطر تضبط في الابان.عيد الشغل يوم الأربعاء 01 ماي 2024.عطلة عيد الأضحى تضبط في الإبان.عيد الجمهورية يوم الخميس 25 جويلية 2024.