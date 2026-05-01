طبيب نفسي متهم بقتل مارادونا يكشف تفاصيل صادمة أمام المحكمة

ويواجه الطبيب كارلوس دياز البالغ من العمر 34 عاما، تهمة القتل غير العمد بسبب الإهمال، على خلفية وصفه دواء غير مناسب، وهو واحد من سبعة متهمين توجه إليهم اتهامات بتحمل المسؤولية الجنائية عن وفاة قائد المنتخب الأرجنتيني السابق ومدربه ⁠الوطني.ونقلت صحيفة "إل كلارين" الأرجنتينية عن دياز قوله أمام المحكمة في بوينس أيرس أمس الخميس: "كان مارادونا يعاني من اضطراب ثنائي القطب والنرجسية. كان قادرا على إخضاع بلد بأكمله، لكن كأسا واحدة من الكحول كانت كفيلة بإسقاطه".وأكد أن مارادونا كان بحاجة إلى برنامج علاجي صارم يمنعه من تناول الكحول بشكل كامل.وأوضح دياز أنه التقى مارادونا في 26 أكتوبر 2020، أي قبل 29 يوما من وفاته، مشيرا إلى أنه وجده حينها يشرب الخمر على أريكة، وفقا لما أوردته صحيفة "لا ناسيون" الأرجنتينية.وأضاف، بحسب الصحيفة ذاتها "صدمني المشهد، لأنه كان يشبه والدي تماما، وهو مدمن كحول توفي قبل بضعة أشهر".وأبلغ دياز المحكمة أنه يعتقد أن مارادونا كان ‌يسعى ⁠إلى تغيير نمط حياته، ولذلك صمم برنامجه العلاجي على أساس الامتناع الكامل عن تناول الكحول، وفقا لما نقلته صحيفة "إل كلارين".وأضاف أن تقرير السموم أظهر أن مارادونا توفي بعد مرور 23 يوما على توقفه عن تعاطي المخدرات.وفي السياق ذاته، أدلى جراح الأعصاب ⁠ليوبولدو لوكي، وهو متهم آخر في القضية، بشهادته أمس الخميس، قائلا إن العلاج المنزلي الذي خضع له مارادونا كان مناسبا، ولم يكن المقصود به أن يشكل بديلا عن وحدة عناية مركزة، وفقا لما نقلته صحيفة "إل كلارين".ويعد مارادونا أحد أعظم لاعبي كرة القدم في التاريخ، إذ حصد ⁠العديد من الألقاب مع أندية بوكا جونيورز وبرشلونة ونابولي، وقاد منتخب الأرجنتين للتتويج بلقب كأس العالم عام 1986.وتوفي مارادونا في 25 نوفمبر 2020 عن عمر ناهز 60 عاما، عقب خضوعه ⁠لجراحة لإزالة تجمع دموي في الدماغ.وتنظر المحكمة في ما إذا كان أعضاء الفريق الطبي وفريق الرعاية الخاص به يتحملون مسؤولية جنائية عن وفاته.