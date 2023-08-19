Babnet

وزير التعلم العالي: سيقع المحافظة على نفس تسعيرة الأكلة الجامعية لفائدة الطلبة بقيمة 200 مليم

Publié le Samedi 19 Août 2023 - 17:29 قراءة: 0 د, 38 ث
      
قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي المنصف بوكثير في حوار أدلى به إلى التلفزة الوطنية التونسية إنه سيقع خلال السنة الجامعية 2023-2024 المحافظة على نفس تسعيرة الأكلة الجامعية لفائدة الطلبة بقيمة 200 مليم رغم أن كلفة المواد الغذائية تبلغ 2700 مليم.

وذكّر وزير التعليم العالي والبحث العلمي بأن "الأكلة الجامعية هي حق لكل طالب مسجل في الجامعة التونسية العمومية"، مشيرا إلى أنه تم خلال الموسم الجامعي 2022-2023 تأمين نحو 14 مليون أكلة جامعية بمعدل 83 ألف أكلة يوميا للطلبة.

...

وبالنسبة إلى جودة الأكلة الجامعية بالمطاعم قال المنصف بوكثير إن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تشرف على مطاعم جامعية متحصلة على الإشهاد (شهادة المطابقة للمواصفات الدولية في السلامة الغذائية للمطاعم الجامعية)، كاشفا في الوقت ذاته عن خطة لافتتاح 14 مطعما جامعيا بين سنتي 2024 و2025.


تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 271776


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
السبت 19 أوت 2023 | 2 صفر 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:41
19:08
16:06
12:30
05:39
04:05
الرطــوبة:
% 66
Babnet
Babnet34°
31° Babnet
الــرياح:
7.2 كم/س
Babnet
Babnet26°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
34°-26
34°-24
32°-25
34°-25
34°-26
  • Avoirs en devises
    25297,0

  • (18 août)
  • Jours d'importation
    110
  •              1 € = 3,38120 DT        1$ =3,10548 DT
  • Solde Compte du Trésor   (18 août)   1302,0 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*