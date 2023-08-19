وزير التعلم العالي: سيقع المحافظة على نفس تسعيرة الأكلة الجامعية لفائدة الطلبة بقيمة 200 مليم

قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي المنصف بوكثير في حوار أدلى به إلى التلفزة الوطنية التونسية إنه سيقع خلال السنة الجامعية 2023-2024 المحافظة على نفس تسعيرة الأكلة الجامعية لفائدة الطلبة بقيمة 200 مليم رغم أن كلفة المواد الغذائية تبلغ 2700 مليم.



وذكّر وزير التعليم العالي والبحث العلمي بأن "الأكلة الجامعية هي حق لكل طالب مسجل في الجامعة التونسية العمومية"، مشيرا إلى أنه تم خلال الموسم الجامعي 2022-2023 تأمين نحو 14 مليون أكلة جامعية بمعدل 83 ألف أكلة يوميا للطلبة.





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وبالنسبة إلى جودة الأكلة الجامعية بالمطاعم قال المنصف بوكثير إن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تشرف على مطاعم جامعية متحصلة على الإشهاد (شهادة المطابقة للمواصفات الدولية في السلامة الغذائية للمطاعم الجامعية)، كاشفا في الوقت ذاته عن خطة لافتتاح 14 مطعما جامعيا بين سنتي 2024 و2025.