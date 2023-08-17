الرابطة المحترفة الأولى: الغموض لا يزال يلف مسألة البث التلفزي ...

أكد شكري حمدة الناطق الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة أنّ نقل مباريات بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم للموسم الرياضي 2023-2024 على القناة الوطنية لا يزال غير مضمون.



وأضاف في تصريح عقب اجتماع انعقد اليوم الخميس بين وزير الشباب والرياضة كمال دقيش وممثلين عن مؤسسة التلفزة التونسية تقدمتهم الرئيسة المديرة العامة عواطف الدالي ان كافة السيناريوهات المتعلقة بالبث التلفزي لمقابلات بطولة الرابطة المحترفة الأولى قائمة ومطروحة مشيرا الى حرص سلطة الاشراف على تمكين الجماهير الرياضية التونسية من حقها في مشاهدة مباريات فرقها.

