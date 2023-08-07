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تنس: الأمريكية كوكو غوف تحرز لقب بطولة واشنطن

Publié le Lundi 07 Août 2023 - 10:16 قراءة: 0 د, 21 ث
      
أحرزت اللاعبة الأمريكية كوكو غوف المصنفة السابعة عالميا لقب بطولة واشنطن للتنس، ذات الـ 500 نقطة، اثر فوزها في الدور النهائي على اليونانية ماريا ساخاري المصنفة التاسعة عالميا بمجموعتين دون رد، بواقع 6 - 2 و 6 - 3.
ويعد هذا اللقب هو الرابع للاعبة الأمريكية صاحبة الـ 19 عاما في بطولات فردي رابطة محترفات التنس، والثاني لها هذا العام بعد تتويجها ببطولة أوكلاند ذات الـ 250 نقطة.


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