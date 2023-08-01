المهدية : تظاهرة "سردينة الخير بالمهدية" .. بوابة محلية لطرح أفكار مبتكر للاستثمار في منتوج السردين

افتتحت، الثلاثاء بمتحف دار البحار بالمهدية، الدورة الثانية من تظاهرة "سردينة الخير بالمهدية" لتكون بوابة محلية لطرح افكار مبتكرة للاستثمار في منتوج السردين.

وأتاحت التظاهرة، التي اطلقها عدد من منظمات المجتمع المدني، الفرص لتشخيص مكامن الاستثمار في منتوج تتميز به الجهة، التي تنتج سنويا نحو 120 ألف طن من السمك الأزرق.

وقدم عدد من الطلبة وخريجي الجامعات، بالمناسبة، مشاريع وأفكار للاستثمار في المجال والتسويق والتصنيع وتثمين نفايات السردين والتعليب وغيرها من المكامن التي يتوفر عليها المنتوج.

ويصبو المنظمون إلى المزج بين المعالجة العلمية والاقتصادية والاجتماعية علاوة على المنحى الترفيهي للنهوض بالقطاع وجذب الباعثين والمستثمرين بهدف دفع التنمية المحلية وتوفير الشغل بالجهة.



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